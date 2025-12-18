{user_fullname}
Полтавщина, Війна

На Полтавщині продовжують розгляд справи ВЛК: кожен п’ятий — непридатний до служби

Сьогодні, 18:03

Йдеться про розслідування можливих зловживань під час мобілізації в Полтавській області

Нині на Полтавщині триває розслідування оформлення ймовірно фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним чоловікам та їхнім родичам. У листопаді цьогоріч Шевченківський районний суд Полтави надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Слідство триває з 2023 року.

Доступ надали в межах кримінального провадження, відкритого за статтями про службове підроблення та зловживання службовим становищем. За версією слідства, в Полтавській області могли діяти посадовці та лікарі військово-лікарських комісій, які вносили недостовірні відомості до медичних документів військовозобов’язаних.

Слідчі вважають, що через фальсифікацію діагнозів окремих осіб визнавали непридатними до військової служби або придатними лише до служби в тилових підрозділах. За такі рішення, за даними правоохоронців, могли отримувати грошову винагороду — від 6 тисяч доларів США.

У матеріалах справи також зазначається, що ці дії могли негативно вплинути на процес мобілізації в умовах воєнного стану. Окремо слідство посилається на дані досліджень, за якими Полтавська область має один із найвищих показників визнання непридатності до служби за рішеннями ВЛК.

— За висновками НАЗК найбільший показник, а це 20% тих, хто проходив ВЛК та в подальшому були визнані непридатними до служби у Збройних силах України саме у Полтавській області. Також за даними ІНФОРМАЦІЯ_6 визнаних ВЛК обмежено придатними — 31% від загальної кількості осіб, які проходили комісію у 2022 році, та 30% — за дев`ять місяців 2023 року, — йдеться в ухвалі суду.

Під час досудового розслідування правоохоронці вже провели обшук та вилучили медичну документацію щодо осіб, яких ВЛК визнали непридатними або обмежено придатними до служби.

Згідно з ухвалою суду, слідчі отримали дозвіл на доступ до інформації в реєстрі «Оберіг» за період з 22 лютого 2022 року по 18 листопада 2025 року, з можливістю копіювання документів. Йдеться, зокрема, про дані щодо рішень ВЛК та осіб, які вносили зміни до реєстру.

Нагадаємо, відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області від 16.10.2024 на Полтавщині перевірятимуть інформацію щодо усіх військовозобов'язаних чоловіків, які від 24.02.2024 отримали статус інвалідності.

Імовірно, така перевірка може бути пов’язана із тим, що у період від 1.09.2023 до 1.10.2024 інвалідність в області отримали 4162 чоловіки віком від 25 до 60 років. А за інформацією правоохоронців, посадовці Полтавської обласної МСЕК вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США.

Автор: Телеграф Джерело фото: КОТЦК та СП/Facebook
Теги: ВЛК суд
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

