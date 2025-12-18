Конкурс рецептів: буженина від Людмили Нечипурук
Сьогодні, 19:30
Взяти участь просто — надсилайте свої рецепти на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня
Складові:
- Ошийок — 2 кг
- Сіль
- Перець
- Часник — 1 велика голівка
Приготування:
- Зробити маленькі надрізи в м’ясі. Натерти сіллю та перцем.
- В кожен надріз по зубчику часнику (якщо зубчики великі, то краще порізати на менші шматочки). Залишити на ніч в холодильнику.
- На наступний день замотати в фольгу. Відправити в духовку на 170-180 градусів на 1.5-2 години.
- Потім розгорнути верх фольги і змастити м’ясо медом/майонезом.
- Ще на 15 хвилин поставити в духовку при температурі 200 градусів для скоринки.
