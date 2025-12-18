Спортсмени і тренери паралімпійських і дефлімпійських видів спорту з Полтавщини отримають президентські стипендії

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення стипендій для видатних спортсменів з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту і їхнім тренерам. Серед нагороджених семеро представників з Полтавщини, зокрема чемпіони та призери Європи і світу з настільного тенісу та карате. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі Полтавський ОВА Володимир Когут.





Стипендії отримають: