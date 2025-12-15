Параспортсменка з Кременчука Богдана Фролова стала майстринею спорту

Наказом Міністерства молоді та спорту України, кременчужанці Богдані Фроловій — спортсменці з параатлетики КМ КДЮСШ «Авангард» м. Кременчука — присвоєно спортивне звання «Майстер спорту України»
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Валерій Лекумович, спеціаліст Полтавського регіонального центру «Інваспорт».
Звання присвоїли за високі спортивні досягнення на чемпіонатах України 2024, 2025 років.
Тренують спортсменку — заслужений тренер України Дмитро Панчелін та тренер-викладач І категорії, МСУМ Андрій Голівець.
