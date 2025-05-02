ГО «Оріяна» просить фінансової допомоги для тренувань параспортсменів Кременчука

Правління громадської організації «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» просить по можливості надати благодійну фінансову допомогу або зробити добровільне пожертвування для оплати за користування спортивними спорудами, де тренуються параспортсмени секції легкої атлетики осіб з інвалідністю (дітей та дорослих) нашої організації.

Правління громадської організації «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» просить по можливості надати благодійну фінансову допомогу або зробити добровільне пожертвування для оплати за користування спортивними спорудами, де тренуються параспортсмени секції легкої атлетики осіб з інвалідністю (дітей та дорослих) нашої організації.

Він також розповів про організацію та досягнення параспортсменів:

— Наша організація створена у жовтні 2000 року. Пропозицію про створення організації подав влітку 2000 року 14-річний хлопець Ігор Заглада, дитина з інвалідністю (діагноз — наслідки дитячого церебрального паралічу), який почав займатися інвалідним спортом (легка атлетика) влітку 1999 року.

Пропозицію підтримали керівник Кременчуцької філії Полтавського обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Валерій Лекумович, спортсмени з інвалідністю м. Горішні Плавні Олександр Панасюк, Володимир Детцель та Андрій Шапа.

6 листопада 2000 року організацію було зареєстровано.

За 24 роки громадськими тренерами з легкої атлетики, настільного тенісу та пауерліфтингу громадської організації „Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями « Оріяна » виховано декілька поколінь спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, а з 2016 року організація займається усіма нозологіями осіб з інвалідністю.

— Ми дали шлях у великий спорт Заслуженому майстру спорту України, неодноразовому срібному призеру літніх Паралімпійськіх ігор з легкої атлетики, неодноразовій чемпіонці Світу та Європи з легкої атлетики у бігу на дистанціях 100, 200 та 400 м Наталії Кобзар, майстрам спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, неодноразовим призеркам міжнародних змагань з метання списа, диску та штовхання ядра Наталії Герасименко — Лисенко та Вікторії Ясевич, чемпіонці Європі U15 серед спортсменів з вадами слуху, неодноразовій призерці чемпіонату Європи U18 з настільного тенісу, кандидату в майстри спорту України Марії Пилипенко, багаторазовому чемпіону та рекордсмену України (жим лежачи), майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Олексію Петриченку, неодноразовим призерам чемпіонатів України (жим лежачи), майстрам спорту України з пауерліфтингу Руслану Макаренку, Віталію Кузубу та Оксані Кісільовій, майстрам спорту з легкої атлетики Тетяні Волівецькій (Купцовій) та Владиславу Косюку, неодноразовим чемпіонам та призерам чемпіонатів України з легкої атлетики Аліні Козаковій, Лейлі Куровській, Вікторії Берчук — Плахотніковій.

Деякі з них, а саме: Владислав Косюк та Вікторія Берчук — Плахотнікова самі стали громадськими тренерами і готують вже нове, чергове покоління юних спортсменів « Оріяни » для продовження славних спортивних традицій Кременчука.

Наразі новими юними зірками спорту осіб з інвалідністю є неодноразові чемпіонки України з легкої атлетики Богдана Фролова, 2006 року народження, Ірина Коренівська, 2007 року народження, та Дар`я Новохацька, 2008 року народження та Уляна Шевченко 2011 року народження.