Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 3 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
Б.Урбанського, 15–34
Б.Чичибабіна, 1–67
Бажана, 2,14,17
Барвінкова, 1–68
Бузкова, 1–56
В.Баранова, 3–13
В.Винниченка, 11/28–78
В.Кришталя, 1–95А
В.Симоненка, 1–112
Газопровідна, 4–30
Газопровідний, 1–11
Г.Чайки, 1,29
Г.Ашкаренка, 1–7/71
Гетьманська, 8,43
Глобинський, 1/4–41А
Горліс Горського, 3А
Гурамішвілі, 2–8
Д.Апостола, 1/25–12
Д.Галицького, 6–67
Ємельяненко, 3
Експресівська, 1–48
Експресівська, 1–80
І.Нагнібіди, 1–64
І.Сіокорського, 1–57
Караванний, 35–53
Кармелюка, 2,4
Кобзарська, 2–27/74
Козацька, 3–26/24
Комишанська, 2
Кропивницького, 1–14
Кропивницького, 1–66/2
М.Вовчка, 2–34
М.Грушевського, 3–7
М.Калачевського, 3–10
М.Міхновського, 1–57
Мрії, 8,10
Н.Крюкової, 17
Новомиргородська, 2–52
О.Чайки, 1,29
О.Пчілки, 2А–23
П.Оксанченка, 1–69
П-ка.Коваленка, 4
Полковника Оксанченка, 2
Полтавський, 3–20А
Правди, 1А–19
пр.А.Ізюмова, 1–25
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
Размислова, 2–16
Размислова, 3–40
Ракетна, 1–27
Рокитнянська, 1–39
С.Кульчинського, 1/47–6
С.Наливайка, 2–18/27
Сосновська, 1/19–49
Фізкультурний, 1
Вадима Кришталя, 1–95А
туп.Айвазовського, 1–21
Я.Петруся, 3–130
Я.Петруся, 3–22
Яснополянський, 28А–47
А.Ізюмова, 1А–46
пров.А.Ізюмова, 3–14
просп. Полтавський, 34–48
туп. Кременецький, 3–26
вул. Вільної України, 3–14
вул. Платухіна, 3–23.
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