Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 3 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • Б.Урбанського, 15–34

  • Б.Чичибабіна, 1–67

  • Бажана, 2,14,17

  • Барвінкова, 1–68

  • Бузкова, 1–56

  • В.Баранова, 3–13

  • В.Винниченка, 11/28–78

  • В.Кришталя, 1–95А

  • В.Симоненка, 1–112

  • Газопровідна, 4–30

  • Газопровідний, 1–11

  • Г.Чайки, 1,29

  • Г.Ашкаренка, 1–7/71

  • Гетьманська, 8,43

  • Глобинський, 1/4–41А

  • Горліс Горського, 3А

  • Гурамішвілі, 2–8

  • Д.Апостола, 1/25–12

  • Д.Галицького, 6–67

  • Ємельяненко, 3

  • Експресівська, 1–48

  • Експресівська, 1–80

  • І.Нагнібіди, 1–64

  • І.Сіокорського, 1–57

  • Караванний, 35–53

  • Кармелюка, 2,4

  • Кобзарська, 2–27/74

  • Козацька, 3–26/24

  • Комишанська, 2

  • Кропивницького, 1–14

  • Кропивницького, 1–66/2

  • М.Вовчка, 2–34

  • М.Грушевського, 3–7

  • М.Калачевського, 3–10

  • М.Міхновського, 1–57

  • Мрії, 8,10

  • Н.Крюкової, 17

  • Новомиргородська, 2–52

  • О.Чайки, 1,29

  • О.Пчілки, 2А–23

  • П.Оксанченка, 1–69

  • П-ка.Коваленка, 4

  • Полковника Оксанченка, 2

  • Полтавський, 3–20А

  • Правди, 1А–19

  • пр.А.Ізюмова, 1–25

  • просп. Лесі Українки, 96

  • просп. Полтавський, 13–275

  • Размислова, 2–16

  • Размислова, 3–40

  • Ракетна, 1–27

  • Рокитнянська, 1–39

  • С.Кульчинського, 1/47–6

  • С.Наливайка, 2–18/27

  • Сосновська, 1/19–49

  • Фізкультурний, 1

  • Вадима Кришталя, 1–95А

  • туп.Айвазовського, 1–21

  • Я.Петруся, 3–130

  • Я.Петруся, 3–22

  • Яснополянський, 28А–47

  • А.Ізюмова, 1А–46

  • пров.А.Ізюмова, 3–14

З 8.00 до 17.00:

  • просп. Полтавський, 34–48

  • туп. Кременецький, 3–26

  • вул. Вільної України, 3–14

  • вул. Платухіна, 3–23.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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