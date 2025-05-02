КВБЗ передав Укрзалізниці першу партію плацкартних вагонів нового зразка: фото

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 254 Коментарів: 1

КВБЗ пише, що кожен вагон розрахований на 58 пасажирів: дев’ять шестимісних боксів і один — чотиримісний

Наприкінці квітня Крюківський вагонобудівний завод передав Укрзалізниці шість нових плацкартних вагонів. Про це повідомили у пресслужбі кременчуцького підприємства 2 травня.

— Цей вагон зразка 2025 року принципово новий, — йдеться у повідомленні.

КВБЗ пише, що кожен вагон розрахований на 58 пасажирів: дев’ять шестимісних боксів і один — чотиримісний. Бокових полиць немає. Двері — віялового типу. Замість звичайного коридору передбачений наскрізний прохід зі світлодіодним освітленням.

Вагони обладнані сучасними системами вентиляції, кондиціонування та санвузлами закритого типу. Всі написи дублюються шрифтом Брайля, є сповивальні столики. Понад 150 українських підприємств долучились до виготовлення комплектуючих. 29 квітня вагони включили до складу поїздів № 21/22 Харків–Львів і № 103/104 Львів–Краматорськ.

На сьогодні КВБЗ виконав понад половину (38 із 66) державного замовлення.