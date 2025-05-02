КВБЗ передав Укрзалізниці першу партію плацкартних вагонів нового зразка: фото

КВБЗ пише, що кожен вагон розрахований на 58 пасажирів: дев’ять шестимісних боксів і один — чотиримісний
Наприкінці квітня Крюківський вагонобудівний завод передав Укрзалізниці шість нових плацкартних вагонів. Про це повідомили у пресслужбі кременчуцького підприємства 2 травня.
КВБЗ пише, що кожен вагон розрахований на 58 пасажирів: дев’ять шестимісних боксів і один — чотиримісний. Бокових полиць немає. Двері — віялового типу. Замість звичайного коридору передбачений наскрізний прохід зі світлодіодним освітленням.
Вагони обладнані сучасними системами вентиляції, кондиціонування та санвузлами закритого типу. Всі написи дублюються шрифтом Брайля, є сповивальні столики. Понад 150 українських підприємств долучились до виготовлення комплектуючих. 29 квітня вагони включили до складу поїздів № 21/22 Харків–Львів і № 103/104 Львів–Краматорськ.
На сьогодні КВБЗ виконав понад половину (38 із 66) державного замовлення.
Нагадаємо, перший новий плацкартний вагон КВБЗ для Укрзалізниці вийшов на випробування наприкінці березня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.