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Крюківський вагонзавод вперше поставить плацкартні вагони для «Укрзалізниці»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 163

 

Минулого тижня відбулося перше тестування вагонів на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук

Крюківський вагонобудівний завод уперше поставлятиме плацкартні вагони для «Укрзалізниці». Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Минулого тижня на заводі провели традиційні весняні тестування вагонів — двох купейних та одного плацкартного покращеної міцності нового виробництва. Перевіряли вагони на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук.

 

Це перша поставка плацкартних вагонів для «Укрзалізниці», наголошують на підприємстві. Усі вони виготовлені на основі нової розробки 2025 року. Попередньо провели опитування пасажирів, які обрали світлі кольори інтер'єру для вагонів. У світлих тонах виготовлена і оббивка полиць, а також з'явилася перегородка, що відділяє бокс від проходу.

 

Також із нововведень: 

  • зменшення розміру вантажної полиці на верхніх сидіннях;
  • розкладний столик на верхніх полицях;
  • на нижніх полицях - м'який куток біля вікна;
  • зручні драбини, зігнуті поручні, перегородки, вбудовані ручки;
  • індивідуальні світильники біля кожного місця;
  • розетки з USB-портами;
  • пеленальні столики;
  • оновлені системи кондиціонування та вентиляції.

 

Під час тестування вагонів перевірили також працездатність ходових частин, ударно-тягового обладнання, гальм, внутрішнього обладнання, дверей, систем водозабезпечення, сантехніки, електрообладнання (зокрема й електрозабезпечення від сусіднього вагона), пожежної сигналізації, кондиціонерів в режимі опалення, вентиляції й підтримки заданої температури.

 

На вагонзаводі зазначають: вже у квітні оновлені плацкартні вагони остаточно стануть на колії залізниці.

Нагадаємо, у лютому на КВБЗ протестували вагони класу СВ.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: КВБЗ
Теги: КВБЗ вагони тестування
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