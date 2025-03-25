Крюківський вагонзавод вперше поставить плацкартні вагони для «Укрзалізниці»

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Крюківський вагонобудівний завод уперше поставлятиме плацкартні вагони для «Укрзалізниці». Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Минулого тижня на заводі провели традиційні весняні тестування вагонів — двох купейних та одного плацкартного покращеної міцності нового виробництва. Перевіряли вагони на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук.

Це перша поставка плацкартних вагонів для «Укрзалізниці», наголошують на підприємстві. Усі вони виготовлені на основі нової розробки 2025 року. Попередньо провели опитування пасажирів, які обрали світлі кольори інтер'єру для вагонів. У світлих тонах виготовлена і оббивка полиць, а також з'явилася перегородка, що відділяє бокс від проходу.

Також із нововведень:

зменшення розміру вантажної полиці на верхніх сидіннях;

розкладний столик на верхніх полицях;

на нижніх полицях - м'який куток біля вікна;

зручні драбини, зігнуті поручні, перегородки, вбудовані ручки;

індивідуальні світильники біля кожного місця;

розетки з USB-портами;

пеленальні столики;

оновлені системи кондиціонування та вентиляції.

Під час тестування вагонів перевірили також працездатність ходових частин, ударно-тягового обладнання, гальм, внутрішнього обладнання, дверей, систем водозабезпечення, сантехніки, електрообладнання (зокрема й електрозабезпечення від сусіднього вагона), пожежної сигналізації, кондиціонерів в режимі опалення, вентиляції й підтримки заданої температури.

На вагонзаводі зазначають: вже у квітні оновлені плацкартні вагони остаточно стануть на колії залізниці.

Нагадаємо, у лютому на КВБЗ протестували вагони класу СВ.