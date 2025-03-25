Крюківський вагонзавод вперше поставить плацкартні вагони для «Укрзалізниці»

Крюківський вагонобудівний завод уперше поставлятиме плацкартні вагони для «Укрзалізниці». Про це повідомили у пресслужбі підприємства.
Минулого тижня на заводі провели традиційні весняні тестування вагонів — двох купейних та одного плацкартного покращеної міцності нового виробництва. Перевіряли вагони на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук.
Це перша поставка плацкартних вагонів для «Укрзалізниці», наголошують на підприємстві. Усі вони виготовлені на основі нової розробки 2025 року. Попередньо провели опитування пасажирів, які обрали світлі кольори інтер'єру для вагонів. У світлих тонах виготовлена і оббивка полиць, а також з'явилася перегородка, що відділяє бокс від проходу.
Також із нововведень:
Під час тестування вагонів перевірили також працездатність ходових частин, ударно-тягового обладнання, гальм, внутрішнього обладнання, дверей, систем водозабезпечення, сантехніки, електрообладнання (зокрема й електрозабезпечення від сусіднього вагона), пожежної сигналізації, кондиціонерів в режимі опалення, вентиляції й підтримки заданої температури.
На вагонзаводі зазначають: вже у квітні оновлені плацкартні вагони остаточно стануть на колії залізниці.
Нагадаємо, у лютому на КВБЗ протестували вагони класу СВ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.