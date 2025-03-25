Перша жіноча команда з волейболу взяла участь в корпоративному турнірі Ferrexpo

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Першість Ferrexpo з волейболу проходила із 23 лютого по 23 березня. Змагання провели під егідою профспілкового комітету Полтавського ГЗК. У першому турі перемоги у своїх матчах здобули команди Єристівського ГЗК, «IT-Дирекція-ЦВО», «Залізничний цех» та «Моноліт».

Авторкою ідеї створення жіночої команди FerroWoman є гравчиня під номером 77 Марина Терещенко, начальниця бюро планування та забезпечення матеріальними ресурсами Єристівського ГЗК, заступниця голови профспілки підприємства. Її ініціатива отримала підтримку голови спортивно-масової комісії Полтавського ГЗК Ігоря Сорочана. Тренування проходили з березня 2024 року у спортивній залі однієї зі шкіл міста двічі на тиждень.

«Як у заступниці голови профкому Єристівського ГЗК, у мене виникла ідея розвивати волейбол серед працівниць, бо до того часу всі команди були чоловічі. Нас підтримало керівництво Єристівського ГЗК. Шукаємо таланти насамперед у колективах наших комбінатів. Але зараз у нас займаються не тільки працівниці наших підприємств: є і лікарка, і працівниця пенсійного фонду, представниці інших професій. Ми всі різні, але вже стали одним цілим — командою», — зазначила Марина Терещенко.

Ідею підтримали багато знайомих, з якими ініціаторка створення команди раніше грала у волейбол. «У перший місяць нас було лише шестеро, але потроху приєднувалися охочі, і нас стало 14. Основний склад — шість, але ми сподіваємося, що рівень гри стане вище, чого ми прагнемо, і у нас буде ще одна команда», — зазначила співрозмовниця.

«Почалося все з бажання вивести дівчат, закоханих у волейбол, на орбіту Горішніх Плавнів. Попри їхню початкову майстерність, головне — це вогонь в очах, — підкреслив тренер FerroWoman Віктор Жемеренко. — Влітку тренувалися на піску, займалися пляжним волейболом. Так, багатьом непросто знайти час, але все ж таки вони його знаходять, і таким чином ми популяризуємо цей вид спорту, приймаємо всіх охочих».

У команді підкреслюють, що чекають на всіх, незалежно від рівня підготовки. Основна мета — «охопити якомога більше жінок та долучити до занять спортом», наголошують у FerroWoman. Марина Терещенко й Віктор Жемеренко висловлюють вдячність керівництву підприємств Ferrexpo за підтримку спорту, який єднає людей.

Єдина професійна гравчиня FerroWoman — Тетяна Романова, зараз вона в декретній відпустці.

«Ми розуміємо, що перемогти хлопців зараз не зможемо, у нас менший рівень підготовки — часу від початку тренувань пройшло ще небагато, — зазначила Тетяна, — Але ми навчаємося разом із ними, та й підтримка залу нас надихає».

Ця команда вже стала лідером глядацьких симпатій, адже отримує найбільше оплесків на свою адресу під час виграних м’ячів. 8 березня гравці команди Єристівського ГЗК перед грою привітали дівчат-суперниць букетами квітів. Матч відбувся у дружній атмосфері. Перша партія була за гравцями чоловічої команди Єристівського ГЗК, а ось у другому сеті лідерство захопили дівчата, які були близькими до того, аби зрівняти рахунок. Протягом другої партії FerroWoman вели в рахунку, і лише наприкінці чоловікам вдалося їх наздогнати.