Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 26 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
пров. Арсенальний, 5
вул. Академіка Герасимовича, 2-46; 23/2-29/16; 95-166; 141-204
вул. Антона Чехова, 32/8-54
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Вадима Кришталя, 18/50
вул. Василя Сліпака, 8-45А; 38-75А/18
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Військова, 18/56
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Давида Кострова, 2/37; 44-71
вул. Деповська, 62-100
вул. Дружинницька, 1-33; 23А
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Енергетиків, 33-71
вул. Івана Багряного, 1/39; 3-21; 33/15-64
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Мазепи, 44
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Катерини Білокур, 18-65
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Капітана Трусова, 50/18-81
вул. Квітки Цісик, 18/50
вул. Київська, 1/49-8
вул. Кобзарська, 22А-27/74
вул. Левка Лук’яненка, 3/27
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8; 31/20-70
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25; 26-40; 41/2-92
вул. Майора Борищака, 16-25
вул. Майора Пугача, 21-78
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Миколи Кучми, 62; 65-94
вул. Народних Ополченців, 1-46
вул. Національної Гвардії, 16-20
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Паризька, 2/32-12; 14/35; 22/8-58
вул. Павлівська, 6/5-28/4
вул. Покровська, 16-25
вул. Проліскова, 1-11
вул. Рєпіна, 1/30-20/26; 2/26-8; 45/6-86
вул. Сержанта Мельничука, 16; 24/36-79
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Університетська
вул. Черниша, 17А
вул. Чумацький Шлях, 87-123А; 125-129
вул. Шкільний, 18/5
вул. Щаслива, 2-40; 33
пров. Господарський, 3-10А
пров. Дніпровський, 1-18; 7-18
пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
пров. Калиновий, 3-9А
пров. Композитора Вербицького, 1; 2; 2Б-16; 3А, 5
пров. Криворізький, 2/2-18
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А; 14-21
пров. Новоіванівський, 1/3-21
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Павлівський, 3
пров. Південний, 1/29-26
пров. Спаський, 1-9А
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Транспортний, 1-28
пров. Ударний, 2Б-16
пров. Уласа Самчука, 2А
пров. Урожайний, 3-20
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Чорнобаївський, 11; 40А-60Б
туп. Василя Каразіна, 3-8
туп. Миколи Сціборського, 1-7; 7
туп. Урожайний, 1-12
туп. Кармелюка, 2, 4
туп. Лівобережний, 2-8
пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
проїзд Ополченський, 6-14
проїзд Далекий, 1-10
пров. Максима Рильського, 1А-11; 5-11
вул. Дніпровська, 1-28.
м. Кременчук, вул. Київська, 64-80, 121
м. Кременчук, вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3.
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліса-Горського, 3-10.
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