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Спорт, Кременчук

У Кременчуці провели перший етап змагань з рекреативного спорту для людей з інвалідністю

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 55

 У Кременчуці стартував перший етап обласних змагань з рекреативних видів спорту для людей з інвалідністю. Участь взяли спортсмени з усієї Полтавщини. Захід не лише спортивний, а й соціально важливий — з підтримкою, дружбою та викликами інклюзії

У Кременчуці пройшов перший комплексний етап обласних змагань з рекреативних видів спорту для людей з інвалідністю, який зібрав команди з різних куточків Полтавської області. Участь у змаганнях взяли спортсмени з різних куточків області, зокрема з Кременчука, Кременчуцького району, Лубенського, Миргородського та Полтавського районів, а також Полтави. Вік учасників варіюється від 20 до 70 років, серед них є ветерани спорту, які вже десятиліттями беруть участь у подібних заходах, а також кандидати у майстри спорту. Ці змагання стали не лише спортивною подією, а й важливим моментом для спілкування та підтримки.
Цей захід проводиться Полтавською обласною громадською організацією «Союз осіб з інвалідністю України», Кременчуцьким міським об'єднанням організації та Полтавським відділенням спортивного товариства «Спартак» (за підтримки міської та районної влади Кременчука та Кременчуцького району).
Програма включає кілька дисциплін: корнхол, боча, баскетбол та інші види спорту.

Як зазначив Сергій Чумак, голова Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України», організувати змагання не складно, основна проблема — знайти фінансування на проїзд учасників. В іншому процес проходитиме лагідно, а Кременчук завжди радо приймає спортсменів.
Для багатьох учасників це не просто змагання — це можливість зрозуміти, що вони не є самотніми, що є люди, які підтримають, з якими можна зустрітися, поспілкуватися, потримати один одного. Тут вони почуваються сильніше, впевненіше, діляться моментами радості та успіхів, долають себе. Доводять, що спорт це про можливості, а не обмеження.
Попри позитивні емоції та високий рівень організації, змагання також показали наявні проблеми. Однією з них є доступність транспорту — багатьом учасникам дістатися місця змагань з інших міст і сіл виявилося складністю. Також помічено брак умов для тренувань та змагань: зручні спортивні зали, центри інклюзії та спеціалізоване обладнання для людей з інвалідністю залишаються у дефіциті та поки що лише у розробці.
Однак, попри атмосферу дружби та підтримки, змагання також виявили важливу проблему — відсутність умов для повноцінної підготовки. Попри це учасники приїжджають на змагання з великою рішучістю, прагнучи перемогти.
Як зазначила одна з учасниць, Жанетта Симонян, до слова кандидат майстри спорту з настільного тенісу, попри нестачу тренувальних умов, вони завжди прагнуть показувати високі результати.

«Іноді у нас немає можливості тренуватися, але ми все одно щоразу намагаємося повернутися з перемогою, навіть якщо не тренуємось, бо це важливо. Ми щоразу просимо транспорт для поїздки на змагання і тому не можемо повернутись без перемоги. Щоб потім не почути, що дарма ми попросили транспорт».

Жанетта також зазначила, що у деяких невеликих містах та селищах існують центри, де люди з інвалідністю можуть тренуватися, але у Кременчуці таких можливостей немає, що робить підготовку до змагань ще складнішим завданням.
Своєю думкою про значущість заходу поділився і голова Кременчуцького міського центру ВО «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник:

«Такі змагання потрібні не лише для фізичної активності, а й для зміцнення зв'язку між спільнотами, для натхнення та підтримки. Але нам потрібно працювати над тим, щоб у спортсменів були всі необхідні умови».
«Наші змагання — це про дружбу, підтримку та силу духу. Тут кожен може відчути себе частиною великої спортивної сім'ї. Але нам потрібно ще багато зробити, щоб спорт став по-справжньому доступним для всіх».

Змагання проводяться у кілька етапів: після Кременчука учасників прийматимуть Полтавський район, Лубенський район, а фінальний етап відбудеться в Полтаві.


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Автор: Сабина Юркіна
Теги: змагання люди з інвалідністю інклюзія союз осіб з інвалідністю Андрій Мельник
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