У Кременчуці провели перший етап змагань з рекреативного спорту для людей з інвалідністю

У Кременчуці стартував перший етап обласних змагань з рекреативних видів спорту для людей з інвалідністю. Участь взяли спортсмени з усієї Полтавщини. Захід не лише спортивний, а й соціально важливий — з підтримкою, дружбою та викликами інклюзії
У Кременчуці пройшов перший комплексний етап обласних змагань з рекреативних видів спорту для людей з інвалідністю, який зібрав команди з різних куточків Полтавської області. Участь у змаганнях взяли спортсмени з різних куточків області, зокрема з Кременчука, Кременчуцького району, Лубенського, Миргородського та Полтавського районів, а також Полтави. Вік учасників варіюється від 20 до 70 років, серед них є ветерани спорту, які вже десятиліттями беруть участь у подібних заходах, а також кандидати у майстри спорту. Ці змагання стали не лише спортивною подією, а й важливим моментом для спілкування та підтримки.
Цей захід проводиться Полтавською обласною громадською організацією «Союз осіб з інвалідністю України», Кременчуцьким міським об'єднанням організації та Полтавським відділенням спортивного товариства «Спартак» (за підтримки міської та районної влади Кременчука та Кременчуцького району).
Програма включає кілька дисциплін: корнхол, боча, баскетбол та інші види спорту.
Як зазначив Сергій Чумак, голова Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України», організувати змагання не складно, основна проблема — знайти фінансування на проїзд учасників. В іншому процес проходитиме лагідно, а Кременчук завжди радо приймає спортсменів.
Для багатьох учасників це не просто змагання — це можливість зрозуміти, що вони не є самотніми, що є люди, які підтримають, з якими можна зустрітися, поспілкуватися, потримати один одного. Тут вони почуваються сильніше, впевненіше, діляться моментами радості та успіхів, долають себе. Доводять, що спорт це про можливості, а не обмеження.
Попри позитивні емоції та високий рівень організації, змагання також показали наявні проблеми. Однією з них є доступність транспорту — багатьом учасникам дістатися місця змагань з інших міст і сіл виявилося складністю. Також помічено брак умов для тренувань та змагань: зручні спортивні зали, центри інклюзії та спеціалізоване обладнання для людей з інвалідністю залишаються у дефіциті та поки що лише у розробці.
Однак, попри атмосферу дружби та підтримки, змагання також виявили важливу проблему — відсутність умов для повноцінної підготовки. Попри це учасники приїжджають на змагання з великою рішучістю, прагнучи перемогти.
Як зазначила одна з учасниць, Жанетта Симонян, до слова кандидат майстри спорту з настільного тенісу, попри нестачу тренувальних умов, вони завжди прагнуть показувати високі результати.
Жанетта також зазначила, що у деяких невеликих містах та селищах існують центри, де люди з інвалідністю можуть тренуватися, але у Кременчуці таких можливостей немає, що робить підготовку до змагань ще складнішим завданням.
Своєю думкою про значущість заходу поділився і голова Кременчуцького міського центру ВО «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник:
Змагання проводяться у кілька етапів: після Кременчука учасників прийматимуть Полтавський район, Лубенський район, а фінальний етап відбудеться в Полтаві.
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