Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

Більш ніж 10 мільйонам українців пенсії проіндексували та вже виплатили: який зараз середній розмір пенсії

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 137 Коментарів: 1

 

З 1 квітня в Україні автоматично проіндексують та виплатять пенсії ще майже 630 тисячам пенсіонерів, що працюють

Уряд виконав свої зобов’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати для понад 10 мільйонів українців. Пенсії збільшилися на 11,5%. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 25 березня, повідомляє пресслужба уряду.

— Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень, — підкреслив Денис Шмигаль та зазначив, що усі пенсійні виплати за березень здійснені в повному обсязі.

Він заявив, що уряд і надалі виконуватиме усі соціальні зобов’язання перед громадянами.

— З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу, — повідомив Денис Шмигаль.

Хто з пенсіонерів має право на надбавки до пенсії: які доплати існують та як їх отримати

Нагадаємо, у березні в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.

Нещодавно ми писали, що у квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій, пояснюючи кому та наскільки підвищать виплати.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють приймання громадян і надання телефонних консультацій.

 

ПО ТЕМІ:

У квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій: кому та наскільки підвищать виплати

Наскільки зросли пенсії по інвалідності у березні після проведення індексації

В електронному кабінеті на сайті ПФУ вже відображена індексація пенсій: як дізнатися її розмір

Як дізнатися про розмір своєї пенсії після індексації з 1 березня: на це потрібно декілька хвилин

Кабмін затвердив розміри індексацій пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%, але є максимум

0
Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії індексація Кабмін уряд Шмигаль пенсіонери
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 378
Andron777:
Сьогодні, 17:39

Вчителька початкових класів, 40 років стажу, на пенсію вийшла в 2014-му, після перерахунку пенсія 3900. Навіть за 40 років стажу не дотягнула людина до середньої пенсії по Україні. Чи рахують середню по методу середньої температури по лікарні? Одні отримують захмарні пенсії, а інші майже мінімалками повинні задовольнятись? Одна просиділа з 90-х на ринку торгуючи трусами та лузаючи насіння, а інша всі нерви та здоров'я віддала навчаючи дітей читати та писати і різниця між їхніми пенсіями в 500 грн. Це теж справедливо?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх