Більш ніж 10 мільйонам українців пенсії проіндексували та вже виплатили: який зараз середній розмір пенсії

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 137 Коментарів: 1

З 1 квітня в Україні автоматично проіндексують та виплатять пенсії ще майже 630 тисячам пенсіонерів, що працюють

Уряд виконав свої зобов’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати для понад 10 мільйонів українців. Пенсії збільшилися на 11,5%. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 25 березня, повідомляє пресслужба уряду.

— Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень, — підкреслив Денис Шмигаль та зазначив, що усі пенсійні виплати за березень здійснені в повному обсязі.

Він заявив, що уряд і надалі виконуватиме усі соціальні зобов’язання перед громадянами.

— З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу, — повідомив Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, у березні в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.

Нещодавно ми писали, що у квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій, пояснюючи кому та наскільки підвищать виплати.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють приймання громадян і надання телефонних консультацій.