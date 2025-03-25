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Актуальні вакансії у Кременчуці: кого шукають роботодавці цього тижня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 528

 У Кременчуці відкрито низку актуальних вакансій у різних галузях. Якщо ви в пошуку роботи — зверніть увагу на нові пропозиції

Виробництво та промисловість

  • Вантажник — 8000 грн/міс. ТОВ «Світова канцелярія», тел.: (067-28) 2-93-85

  • Електрослюсар, енергетик цеху, механік з ремонту обладнання — тел.: (063-10) 8-69-08 (Вікторія Вікторівна)

  • Слюсар-механік — з/п за домовленістю, тел.: (09-61) 79-92-39

Будівництво та ремонт

  • Зварювальник — тел.: (068-67) 9-69-69

  • Сантехнік, учень сантехніка — тел.: (097-54) 5-71-54

  • Фасадник у бригаду — тел.: (097-22) 2-41-47

Транспорт і логістика

  • Водій-механік, автослюсар (ГАЗ-53) — можливо пенсійного віку, тел.: (068-67) 9-69-69

Охорона та безпека

  • Контролер КПП (охоронник) — тел.: (068-67) 9-69-69

  • Охоронник — вахта 14/14, 400–600 грн/доба, тел.: (09-66) 59-56-89, 095-427-70-98

Обслуговування та торгівля

  • Кухар — тел.: (09-89) 06-50-74

  • Продавець-консультант (одяг на вагу) — тел.: (097-11) 3-48-60

  • Приймальник склотари, різнороб (оптова база) — тел.: (09-82) 22-33-22

Критична інфраструктура

  • Дефектоскопіст — 10 000 грн, соцпакет, тел.: 34.76.0536-26, 098-466-01-12

  • Машиніст компресорної установки — 14 000 грн, тел.: 34.76.0536-26, 098-466-01-12

  • Різнороб — від 20 000 грн + добові, вахта 15/15, тел.: 34.76.0536-26, 098-466-01-12

Спеціальні пропозиції

  • Молодший інспектор-кінолог (Кременчуцька виховна колонія) — з/п 10 000–13 000 грн, тел.: (09-86) 67-00-13, 095-482-30-10

  • Помічниця для літнього чоловіка — можливо проживання і спадкоємство житла, тел.: (09-58) 36-72-40

  • Помічниця для роботи в городі — від 55 років, тел.: (09-81) 78-78-68.

Телефонуйте роботодавцям, уточнюйте умови й обирайте найкраще для себе. Слідкуйте за нашими оновленнями — нові вакансії публікуються регулярно.

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вакансія робота робота у Кременчуці
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