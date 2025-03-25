У Кременчуці відбулися шахові змагання у другій лізі: результати

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 130

Особливістю цих змагань стала участь у них трьох сімейних тандемів

Днями у Кременчуці відбулися змагання з шахів у другій лізі. Про їх перебіг та результати журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів керівник шахово-шашкового клубу «Каїса» Володимир Груздєв.

За його словами, особливістю цих змагань стало те, що серед 16 учасників 6 були представниками сімейних тандемів — по 2 учасники з родини.

— Якщо раніше це були Євген та Михайло Ходоковські й Тетяна та Григорій Шевченки, то тепер до них приєднався ще один сімейний дует — Віталій та Іван Лущенкови.

У другій лізі учасники відіграли 9 турів, по 40 хвилин на партію плюс тридцять секунд за кожен доданий хід.

За результатами змагань І місце посів Владислав Панченко, який набрав 7,5 очок. II місце виборов Григорій Шевченко з результатом у 6,5 очок. А от наступні три місця між собою поділили ще три учасники — Максим Поливко, Денис Петрик та Віталій Лущенков, які набрали по 6 очок. За коефіцієнтом Бухгольца III місце посів Максим Поливко.

Під час цих змагань тільки один учасник зміг виконати III розряд — це представник шахово-шашкового клубу «Каїса» Макар Радченко.

А наймолодшим учасником змагань став представник дуету Лущенкових, шестирічний Іван. Під час змагань він здобув дві перемоги та один раз зіграв у нічию.

За результатами змагань усі переможці та призери отримали медалі й грамоти.

Володимир Груздєв також додав, що змагання другої ліги у Кременчуці пройшли вперше за останні 15 років. Відбулося це, за його словами, завдяки втручанню двох віцемерів, Володимира Пелипенка та Руслана Проценка.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці пройшли змагання шкільних ліг «Пліч-о-пліч».