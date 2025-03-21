У Кременчуці пройшли змагання шкільних ліг «Пліч-о-пліч»: результати

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 73

Майже всі учасники змагань були вихованцями шашково-шахових клубів «Каїса» та «Нафтохімік»

У Кременчуці завершилися змагання шкільних ліг «Пліч-о-пліч» із шахів. Про результати змагань журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів керівник шахово-шашкового клубу «Каїса» Володимир Груздєв.

Змагання проходили у двох категоріях, серед молодшої та старшої вікових категорій.

У старшій категорії змагалися усього три заклади освіти. Тож, відповідно, вони і розподілили між собою призові місця. Перемогу у турнірі здобула команда ліцею № 4 «Кремінь», на другому місці — ліцей № 11 «Гарант», а на третьому — ліцей № 6 «Правобережний». За словами Груздєва, команда ліцею № 4 протягом усього турніру йшла до перемоги впевнено і програла лише одну партію.

Більш запеклою була боротьба у молодшій категорії — там змагалися 11 шкіл.

Лідерами цього змагання стала команда ліцею «Політ». Друге місце вибороли представники ліцею № 10, а на третьому місці опинилися учні гімназії № 31.

Володимир Груздєв розповів, що переважна більшість представників шкільних команд були вихованцями шахово-шашкових клубів «Каїса» та «Нафтохімік». Так, зокрема, у турнірі між ліцеєм № 4 та ліцеєм № 11 між собою змагалися виховані «Каїси».

Наймолодшою учасницею турніру була 7-річна Богдана Головко, учениця гімназії № 8.

Загалом же в турнірі взяли участь близько 70 шахістів — по 4 основних учасники в кожній команді, дехто брав також і запасних гравців.