У Кременчуці в господарчій споруді знайшли тіло чоловіка з травмами

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Сьогодні, 21 березня, близько 7.30 на вулиці Коцюбинського у господарчій споруді місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Правоохоронці встановили особу чоловіка — ним виявився 63-річний місцевий мешканець. При поверхневому огляді на тілі помітили травми. Чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події наразі встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями у селі на Полтавщині поблизу магазину знайшли тіло чоловіка.