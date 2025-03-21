У Кременчуці в господарчій споруді знайшли тіло чоловіка з травмами

Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство. Причину смерті встановлює судмедекспертиза
Сьогодні, 21 березня, близько 7.30 на вулиці Коцюбинського у господарчій споруді місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
На місце події виїхали слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Правоохоронці встановили особу чоловіка — ним виявився 63-річний місцевий мешканець. При поверхневому огляді на тілі помітили травми. Чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події наразі встановлюють слідчі.
Нагадаємо, днями у селі на Полтавщині поблизу магазину знайшли тіло чоловіка.
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