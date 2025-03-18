Сьогодні, 18 березня, близько 03.30 в одному з сіл Миргородського району на Полтавщині поблизу магазину виявили тіло чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Наразі відомо, що про тіло чоловіка до поліції повідомили медики. Правоохоронці встановили його особу — ним виявився 71-річний місцевий мешканець.
Під час попереднього огляду ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Його відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Причини та обставини події встановлюють слідчі.
Нагадаємо, днями у Хорольській громаді 51-річна жінка раптово померла на подвір'ї своєї сусідки: обставини події встановлюють правоохоронці.
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