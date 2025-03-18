Ветеран війни Андрій Клімов підписав унікальні газети, які віддають за донат

Кременчуцькі волонтери — сім’я Матюшенко до збору донатів підходить креативно. Цього разу вони вирішили зібрати кошти на підтримку ЗСУ й популяризувати наших кременчуцьких героїв.
В газеті «Для дому і сім'ї» була опублікована стаття про ветерана війни Андрія Клімова. На кількох примірниках герой поставив свій особистий підпис, після цього газети стали унікальними й дуже цінними.
Нагадаємо, ми розповідали історію Андрія Клімова, який врятувався після важкого поранення. Попри стан здоров'я, ветеран війни прагне продовжувати захищати рідну землю.
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