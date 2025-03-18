Ветеран війни Андрій Клімов підписав унікальні газети, які віддають за донат

— Кожен ваш донат — це ще один крок до перемоги! І сьогодні у вас є можливість не лише допомогти нашим захисникам, а й отримати особливий подарунок. За внесок 500 грн і більше ви отримаєте примірник газети з інтерв’ю зі справжнім героєм — снайпером ЗСУ Андрієм Клімовим, підписаним особисто ним, — написала пані Ірина на своїй сторінці у Фейсбук.