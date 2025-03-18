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Ветеран війни Андрій Клімов підписав унікальні газети, які віддають за донат

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 82

Не прогавьте можливість отримати унікальну газету з підписом героя!

Кременчуцькі волонтери — сім’я Матюшенко до збору донатів підходить креативно. Цього разу вони вирішили зібрати кошти на підтримку ЗСУ й популяризувати наших кременчуцьких героїв.

В газеті «Для дому і сім'ї» була опублікована стаття про ветерана війни Андрія Клімова. На кількох примірниках герой поставив свій особистий підпис, після цього газети стали унікальними й дуже цінними.

 

— Кожен ваш донат — це ще один крок до перемоги! І сьогодні у вас є можливість не лише допомогти нашим захисникам, а й отримати особливий подарунок. За внесок 500 грн і більше ви отримаєте примірник газети з інтерв’ю зі справжнім героєм — снайпером ЗСУ Андрієм Клімовим, підписаним особисто ним, — написала пані Ірина на своїй сторінці у Фейсбук.
 
Реквізити для донатів:
Карта:
Моно: 4441 1111 2049 5621
Приват: 5457 0825 0140 0365

Нагадаємо, ми розповідали історію Андрія Клімова, який врятувався після важкого поранення. Попри стан здоров'я, ветеран війни прагне продовжувати захищати рідну землю.


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Автор: Мирослава Українська Джерело фото: фото Ірина Матюшенко
Теги: ЗСУ донати волонтери Для Дому і Сім'ї газета
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