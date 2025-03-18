Вздовж Кременчуцької гімназії №20 планують відремонтувати доріжку за майже мільйон гривень

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Кременчуцьке підрядне спеціалізовано шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) замовляє капітальний ремонт пішохідної доріжки та дорожнього покриття вздовж паркану Кременчуцької гімназії № 20 від вул. Академіка Маслова, 12 до вул. Миколи Залудяка, 5. Очікувана вартість робіт — 810 тисяч 152 гривні. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що ремонт мають зробити до 30 червня. Доріжка матиме тактильні плити, буде вимощена червоною цеглинкою без фаски.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють посадовців Кременчуцького підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного управління (ШРБУ) у привласненні майна (ч.4 ст. 191 КК України). Справа стосується ремонту тротуарів на вулиці Героїв Маріуполя між будівлями № 89 та № 79а та на проспекті Свободи, 144 — загальна вартість робіт становить майже 1,3 млн грн.