Ремонт дороги, який замовило ШРБУ у підприємця, виконували і комунальники — ухвала суду

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 271

Водночас згідно з договором, робити це мав лише підрядник, у якого замовили ремонт

Правоохоронці підозрюють посадовців Кременчуцького підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного управління (ШРБУ) у привласненні майна (ч.4 ст. 191 КК України). Справа стосується ремонту тротуарів на вулиці Героїв Маріуполя між будівлями № 89 та № 79а та на проспекті Свободи, 144 — загальна вартість робіт становить майже 1,3 млн грн. Про це стало відомо з ухвали Комсомольського міського суду Полтавської області, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 24 лютого.

За даними слідчих, посадовці ШРБУ були у змові з підрядником, який ремонтував дороги. Як вказують правоохоронці, фактично роботи виконували і робітники ШРБУ, і робітники підприємця. Водночас згідно з договором, робити це мав лише останній.

Суд задовольнив клопотання Кременчуцької окружної прокуратури та надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів підрядника.

Додамо, у серпні торік ШРБУ замовило ремонт доріжки вулиці Героїв Маріуполя на ділянці між будинками № 89 та № 79а у підприємця Артура Карапетяна. У вересні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» на місці робіт помітили і працівників ШРБУ.



За даними Clarity Project, підприємець зареєстрований у селищі Машівка Полтавського району. Загалом має 9 підписаних договорів з розпорядниками бюджетів на загальну суму у майже 5 млн грн. Найбільш вартісний договір підприємець має з Кременчуцьким комунальним підприємством «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» (СКРП) — на майже 2 млн грн.

Нагадаємо, у 2024 році ШРБУ не встигло значний обсяг запланованого поточного ремонту вулично-дорожньої мережі через нестачу робітників. Підприємство зекономило 3,5 млн гривень.