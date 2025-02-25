Відшкодування збитків за травмування від падіння дерева у дитсадку: суд закрив підготовче засідання

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 466

Сьогодні, 25 лютого, у стінах Автозаводського районного суду продовжився розгляд підготовчого засідання у цивільному провадженні про відшкодування шкоди за позовом батьків хлопчика, який травмувався у жовтні 2021 року на території дитсадка № 19, коли на дітей під час прогулянки впало дерево.

Головувала на засіданні суддя Андрієць.

У залі суду були присутні представники відповідачів, зокрема Кременчуцької міськради та виконкому, департаменту освіти, дитячого садка № 19, комунального підприємства «Благоустрій Кременчука», а також одна із третіх сторін та їхні представники.

Об'єднання справ в одне провадження

Розпочалося засідання із того, що представниця позивачів, адвокатка Маслова, зачитала клопотання про об'єднання двох справ в одне провадження. Мова йде про справу за цивільним позовом матері загиблої дівчинки Світлани Німчиної. Аргументувала Маслова свою думки тим, що у цих справах ідентичні відповідачі та треті сторони, і суть клопотання теж однакова.

І хоча суд призупинив розгляд справи за позовом Німчиної, ухвала не набрала законної сили, оскільки була оскаржена.

Представники відповідачів клопотання про об'єднання цих справ в одне провадження заперечували, а представники третіх осіб покладалися на розгляд суду.

Суддя Андрієць після короткої перерви оголосила ухвалу про відхилення клопотання щодо об'єднання цих справ в одну.

Виклик свідків на засідання

Наступне клопотання від адвокатки Маслової стосувалося виклику на засідання шести свідків. Вони могли б надати додаткову інформацію щодо стану здоров’я потерпілого хлопчика, який постраждав внаслідок падіння дерева та отримав після цього інвалідність.

Представники відповідачів та третіх сторін не заперечували проти задоволення такого клопотання або ж покладалися на розсуд суду. Тож суддя Андрієць клопотання адвокатки Масової про виклик свідків на подальші засідання задовольнила.

Призупинення розгляду цивільної справи до ухвалення вироку у справі кримінальній

Наступною своє клопотання озвучила представниця відповідача — Кременчуцької міськради та виконавчого комітету. Як і під час розгляду справи за цивільним позовом Світлани Німчиної, вона прохала зупинити розгляд цієї справи до ухвалення вироку у кримінальному провадженні. Адже, на її думку, об'єктивно розглядати цивільний позов у такому випадку буде неможливо.

Аналогічне клопотання до суду надіслали і представники третіх сторін — адвокати Сьоря та Ульянов. Представники відповідачів це клопотання також підтримали. А представниця позивачів, адвокатка Маслова, ці клопотання заперечила.

Після перерви суддя Андрієць ухвалила відхилити клопотання представників Кременчуцької міськради та третіх сторін і продовжила розгляд справи.

Виклик до суду експертів

Далі ще одне клопотання озвучив адвокат Сьоря, представник третьої сторони — колишньої директорки дитсадка Гладенької.

Він прохав про виклик до суду експертів — представників Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Бокаріуса», які на етапі досудового розслідування проводили експертизу пошкодженого дерева — для роз’яснення результатів своїх висновків. Таких експертів має бути 4, зазначив Сьоря. У разі, якщо вони не зможуть бути присутніми у залі суду, то дозволити їм брати участь у засіданні за допомогою відеозв’язку.

Сторони не заперечували проти цього клопотання, тож після короткої перерви суддя Андрієць його також задовольнила.

Розгляд справи по суті

Після того, як клопотання усіх сторін були розглянуті, суддя запропонувала сторонам закрити підготовче засідання і перейти до розгляду справи по суті.

Сторони проти цього не заперечували, однак адвокатка Маслова зауважила, що вона направила до відповідачів адвокатські запити, аби зібрати додаткову інформацію у справі і представити її суду у якості доказів. Зокрема, вона хоче встановити, на чиєму балансі знаходилося дерево, яке того дня впало на дітей.

Суддя Андрієць додала, що це не заважає розпочали розгляду справи по суті, а зібрані додаткові докази адвокатка може надати суду після їх отримання із відповідними поясненнями.

На цьому суд ухвалив рішення закрити підготовче засідання за цивільним позовом потерпілих — батьків хлопчика, на якого на території дитсадка впало дерево — та перейти до розгляду справи по суті.

Наступне судове засідання відбудеться 26 березня о 13.30.