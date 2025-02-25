Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 26 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Амвросія Ковальова, 6
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
- вул. Богдана Хмельницького, 24
- пров. Вишневий, 1/83-13/20
- пр-д Вишевий, 3-6
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
- вул. Залізнична, 79-91
- вул. Івана Виговського, 3-33
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Кагамлицька, 74
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- вул. Миру, 13-37
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Небесної Сотні, 4В, 9, 11
- вул. Недогарська, 3
- вул. Нова, 2/1-14/16
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- просп. Лесі Українки, 18
- вул. Покровська, 4А,9/14
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Сержанта Мельничука, 16, 164/9-205
- вул. Сержанта Трушакова, 3-15
- вул. Шевченка, 15-19/3
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Університетська, 11, 39, 41/3
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- пров. Черкаський, 3-16
- вул. Ярослава Мудрого, 8А.
З 8.00 до 19.00
- м. Кременчук, вул. Київська, 64-80, 121
- пров. Веселий, 10
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Івана Франка, 29 33
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281
- с. Придніпрянське
- вул. Перекопська, 40
- туп. Урожайний, 2
- м. Кременчук, вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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