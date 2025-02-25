Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 26 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Амвросія Ковальова, 6
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
  • вул. Богдана Хмельницького, 24
  • пров. Вишневий, 1/83-13/20
  • пр-д Вишевий, 3-6
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
  • вул. Залізнична, 79-91
  • вул. Івана Виговського, 3-33
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Кагамлицька, 74
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Миколаївська, 1А-12
  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
  • вул. Миру, 13-37
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Небесної Сотні, 4В, 9, 11
  • вул. Недогарська, 3
  • вул. Нова, 2/1-14/16
  • пр. Ополченський, 6-14
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • просп. Лесі Українки, 18
  • вул. Покровська, 4А,9/14
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Рівненський, 8А
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Сержанта Мельничука, 16, 164/9-205
  • вул. Сержанта Трушакова, 3-15
  • вул. Шевченка, 15-19/3
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Університетська, 11, 39, 41/3
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • пров. Черкаський, 3-16
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А.

З 8.00 до 19.00

  • м. Кременчук, вул. Київська, 64-80, 121
  • пров. Веселий, 10
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • вул. Івана Франка, 29 33
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281
  • с. Придніпрянське
  • вул. Перекопська, 40
  • туп. Урожайний, 2
  • м. Кременчук, вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень
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