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У Полтаві затримали чоловіка з гранатами та зброєю

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 109

 Поліція відкрила кримінальне провадження

22 лютого близько 16.45 на вулиці Харківське Шосе в Полтаві у чоловіка вилучили гранати та револьвер, повідомила пресслужба поліції. 

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, під час оперативних дій правоохоронці встановили особу — це місцевий 44-річний мешканець.

У нього вилучили:

  • Три гранати із запалами
  • Пристрій для відстрілу патрона Флобера.

Речові докази направили на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Наразі вирішується питання про повідомлення підозрюваному про підозру та обрання судом запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нещодавно у Нових Санжарах чоловік намагався пограбувати касу, погрожуючи пістолетом.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя
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