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Службовця Полтавської міськради підозрюють у зловживанні під час закупівлі дронів

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 154

 Завищення вартості 118 квадрокоптерів завдало бюджету громади понад 3 млн грн збитків

Службову особу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Що відомо про справу

За даними слідства, у лютому 2024 року посадовець організував тендер на закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ, в якому брав участь лише один учасник. В ході закупівлі він завищив вартість 118 літальних апаратів та порушив процедуру проведення тендеру.

Як наслідок, бюджету Полтавської громади завдано збитків на понад 3 млн гривень.

Запобіжний захід та слідчі дії

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави, а також відсторонив його від посади на час досудового розслідування.

Оперативне супроводження кримінального правопорушення здійснювало Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Нагадаємо, що у серпні минулого детективи БЕБ повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронівЗгодом суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання на закупівлях для військових на Полтавщині. А у жовтні депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання, тоді ЗМІ писали, що слідчі дії були пов’язані з закупівлею дронів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони закупівлі Полтавська міська рада прокуратура Полтавщини
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