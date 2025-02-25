Історії ветеранів війни: батько п'ятьох дітей Микола Кохан повернувся працювати машиністом електровоза

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 201 Новини компаній

Серед них — машиніст електровоза Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Микола Кохан, батько п’ятьох дітей. Він воював у лавах ЗСУ два роки, а зараз повернувся до улюбленої роботи.

Ветерани російсько-української війни — люди, котрим українці будуть вдячні довіку. Вони без вагань стали до зброї, щойно країна опинилася в смертельній небезпеці через повномасштабне вторгнення Росії.

Кожна ветеранська історія — це неймовірний приклад стійкості та мужності. Водночас важливим залишається питання реінтеграції ветеранів у суспільство. Із ним намагаються впоратися лише справді відповідальні бізнеси.

«Комусь треба було це робити»

23 лютого 2022 року сім’я Коханів зібралася на пікнік. Попри приємний привід і рідних за спільним вогнищем, у повітрі вже висіло відчуття невідворотного. По радіо казали, що війна неминуча — ворожа техніка на кордоні майже не лишала шансів на мирне розв’язання.

Микола Кохан тоді теж чітко усвідомив, що буде війна. Про те, що він буде серед тих, хто зі зброєю в руках захищатиме рідну Україну — не сумнівався ані на мить. У нього тоді саме закінчилася відпустка.

«Каже, я буду йти. І через три дні він поїхав до війська», — пригадує дружина Наталія Кохан. Усвідомлення того, що сусідня країна, де у неї живе дуже багато родичів, прийшла з війною, давалося важко.

«Коли почалась війна, я почала писати родичам [у Росію], — пригадує дружина ветерана. — Одна з них відповіла мені: — Ти не переживай, ми виженемо нациків і підемо додому. Я пишу їй: «Яких нациків, якщо ти кожного літа приїздила в село до бабусі, до мене додому, ти тут знайшла собі чоловіка, де ти бачила тих нациків? І якось так мені стало погано. Чому вони вирішили, що треба визволяти нас від когось? Чому вони руйнують наші міста, сім’ї, вбивають дітей?».

А чоловік уже збирався поповнити лави Збройних сил України.

«Комусь треба було це робити», — каже Микола Кохан.

«Бог врятував життя»

На відео, яке записав із села Веселе, Микола Кохан у розпачі. Розповідає, як російські окупанти йдуть і просто знищують усе на своєму шляху. Тож він точно недаремно на полі бою, й даватиме відсіч ворогу.

Насправді рішення взяти до рук зброю було дуже складним і водночас важливим. Пізніше Микола Кохан оповідатиме, як напередодні розмовляв із дружиною, а потім дуже довго переконував і навіть умовляв працівників військкомату, аби його зарахували до лав ЗСУ.

Сімейного бюджету не вистачало, аби зібрати усю необхідну амуніцію для новоспеченого воїна. Тож нагодилася допомога рідного підприємства — компанії Ferrexpo. З її боку постійно надходили посилки з необхідними для воїна речами.