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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині громадяни задекларували в поліції вже 139 одиниць вогнепальної зброї

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 104

 

Серед задекларованого — 76 одиниць нарізної вогнепальної зброї, зокрема 60 автоматів, та 63 — гладкоствольної

В Україні вже три місяці триває кампанія щодо декларування у поліції зброї та боєприпасів, які були знайдені чи отримані громадянами. Добровільне документальне оформлення такої зброї узаконює її зберігання на час дії воєнного стану. Про це нагадує пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

З моменту набуття чинності закону, а саме з 25 листопада 2024 року, мешканці Полтавщини облікували у підрозділах поліції Полтавщини 139 одиниць зброї та понад 18 тисяч набоїв. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

— До працівників сектору контролю за обігом зброї поліції Полтавщини вже звернулися 130 громадян, які задекларували 139 одиниць вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 76 одиниць нарізної вогнепальної зброї (з яких 60 автоматів) та 63 — гладкоствольної. Також мешканці області задекларували у законне зберігання понад 18 тисяч набоїв різного калібру. Після завершення дії воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть цю зброю поставити на облік відповідно до вимог чинного законодавства. Вдячний декларантам за проявлену правосвідомість та активне долучення до безпекових всеукраїнських ініціатив, — зазначив генерал поліції.

Поліціянти Полтавщини нагадують, що процедура декларування зброї досить проста та не займає багато часу.

Для цього необхідно звернутись на спецлінію 102 або за контактними номерами поліційних підрозділів:

  • Полтавське районне управління поліції — 066-11-34-162
  • Кременчуцьке районне управління поліції — 073-67-17-959
  • Лубенський районний відділ поліції — 066-74-19-427
  • Миргородський районний відділ поліції — 095-01-53-674

Після повідомлення впродовж 24-х годин слід прибути до найближчого підрозділу поліції та подати документи (письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартку 3,5×4,5).

Після візуального огляду вогнепальної зброї правоохоронці перевіряють отримані відомості, обліковують зброю та видають громадянину повідомлення про декларування. Крім того, роз’яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї та про відповідальність у разі їх порушення. Після процедури декларування правоохоронці повертають зброю декларанту в установленому порядку.

— Легалізуйте зброю та боєприпаси і зберігайте її на законних підставах! — закликають правоохоронці.

 

Нагадаємо, 12 лютого ми повідомляли, що з моменту набуття чинності Закону, а саме з 25 листопада 2024 року, мешканці Полтавщини вже задекларували у підрозділах поліції області 112 одиниці зброї та майже 16 тисяч набоїв. 

3 лютого ми писали, що на Полтавщині та ще в трьох регіонах України, СБУ та Нацполіція затримали 15 ділків, які намагалися продати «трофейну» зброю. Того ж дня ми повідомляли, що на Полтавщині під час спецоперації поліція вилучила понад 20 одиниць різної зброї, серед якої кулемети, автомати, гранатомет, карабіни, гранати, близько 3000 набоїв різного калібру та понад 2 кілограми вибухівки. Затримано трьох осіб.

За минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

У січні ми писали про те, що за минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї16 тисяч гранат747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський. Він також зазначив, що за минулий рік поліціянти розпочали досудове розслідування у понад 5 000 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: національна поліція декларування зброя автомати боєприпаси
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