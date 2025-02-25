Росія витрачає майже половину бюджету країни на те, щоб вести війну проти України

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 61

Це значно більше, ніж Україна отримує допомоги від усіх союзників разом

Росія витрачає на фінансування війни проти України 41% свого державного бюджету. Крім того, росіяни отримують зброю від своїх партнерів.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, яку організував фонд Віктора Пінчука, передають Новини.LIVE.

Буданов також звернув увагу на інші важливі аспекти, зокрема зазначив, що 49% артилерійських боєприпасів (122 мм, 152 мм) та снарядів до реактивних систем залпового вогню, що постачаються до Росії, надходять з КНДР.

Росія витрачає на війну значно більше, ніж Україна отримує допомоги від усіх союзників разом.

Нагадаємо, у січні 2025 року на потреби безпеки та оборони з державного бюджету було спрямовано 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Військові видатки державного бюджету України покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень. У державному бюджеті на 2025 рік на потреби безпеки та оборони передбачено 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП України.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії.

Раніше ми писали, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. Увесь комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.