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У січні з держбюджету на оборону виділили понад половину усіх видатків — 131 млрд грн: на що витратили гроші

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 70

 

Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету

У січні 2025 року на потреби безпеки та оборони з державного бюджету було спрямовано 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Куди були спрямовані кошти:

  • на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • на придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
  • на придбання пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • на медичне забезпечення;
  • на інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Військові видатки державного бюджету покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. 

— Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Закликаємо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації, адже це основні джерела фінансування безпеки й оборони України, — йдеться в повідомленні відомства.

Зазначимо, що у державному бюджеті на 2025 рік на потреби безпеки та оборони передбачено 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП України.

Що передбачає державний бюджет України на 2025 рік, який учора прийняла Верховна Рада

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держбюджет Мінфін оборона витрати
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