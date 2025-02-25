У січні з держбюджету на оборону виділили понад половину усіх видатків — 131 млрд грн: на що витратили гроші

Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету
У січні 2025 року на потреби безпеки та оборони з державного бюджету було спрямовано 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Куди були спрямовані кошти:
Військові видатки державного бюджету покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.
Зазначимо, що у державному бюджеті на 2025 рік на потреби безпеки та оборони передбачено 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП України.
Що передбачає державний бюджет України на 2025 рік, який учора прийняла Верховна Рада
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії.
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