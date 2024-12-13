Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Благодійність

Боротьба із розсіяним склерозом: кременчужанка Ольга Пономаренко збирає кошти на лікування доньки

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 2

 

Наразі дитина перебуває у лікарні в Полтаві. Мати збирає гроші на дорогі медикаменти

Кременчужанка Ольга Пономаренко збирає гроші на лікування своєї доньки — у дівчинки діагностували загострення запалення головного мозку. Прохання допомогти жінка опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

Друзі, ми в халепі, але з неї є вихід! Дуже потрібна ваша допомога з придбанням необхідних ліків, щоб повернути Єву до нормального життя, — пише Ольга.

Частину необхідних медикаментів жінка уже замовила, частину дозамовить днями. Проте для їх викупу потрібні великі суми.

Усіх небайдужих Ольга просить підтримати їхню родину фінансово та допомогти придбати ліки.

Реквізити для донатів:

Карта Приват: 5168 7456 9422 1315
Карта mono: 4441 1110 3574 1309

 

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: допомога збір коштів лікування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх