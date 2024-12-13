Боротьба із розсіяним склерозом: кременчужанка Ольга Пономаренко збирає кошти на лікування доньки

Кременчужанка Ольга Пономаренко збирає гроші на лікування своєї доньки — у дівчинки діагностували загострення запалення головного мозку. Прохання допомогти жінка опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.
Частину необхідних медикаментів жінка уже замовила, частину дозамовить днями. Проте для їх викупу потрібні великі суми.
Усіх небайдужих Ольга просить підтримати їхню родину фінансово та допомогти придбати ліки.
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