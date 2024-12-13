Боротьба із розсіяним склерозом: кременчужанка Ольга Пономаренко збирає кошти на лікування доньки

Кременчужанка Ольга Пономаренко збирає гроші на лікування своєї доньки — у дівчинки діагностували загострення запалення головного мозку. Прохання допомогти жінка опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

— Друзі, ми в халепі, але з неї є вихід! Дуже потрібна ваша допомога з придбанням необхідних ліків, щоб повернути Єву до нормального життя, — пише Ольга.