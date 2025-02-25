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Кременчук, Освіта

Учні Кременчука здобули понад сотню призових місць у конкурсі МАН

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 123

Серед лідерів за кількістю перемог — Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь», науковий ліцей «Політ», Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко

Учні закладів загальної середньої освіти Кременчук здобули 85 призових місць під час обласного етапу конкурсу-захисту МАН, ще 18  нагород вибороли вихованці наукового ліцею «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 24 лютого.

Серед лідерів за кількістю перемог — Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь», науковий ліцей «Політ», Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко.

Результати учасників конкурсу:

  • Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» — 20 призових місць (І — 8, ІІ — 7, ІІІ — 5);
  • Науковий ліцей «Політ» — 18 призових місць (І — 3, ІІ — 8, ІІІ — 7);
  • Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко — 12 призових місць (І — 5, ІІ — 3, ІІІ — 4);
  • Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка — 12 призових місць (І — 3, ІІ — 4, ІІІ — 5);
  • Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М. Г. Нелиня — 12 призових місць (ІІ — 2, ІІІ — 10);
  • Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» — 11 призових місць (І — 1, ІІ — 5, ІІІ — 5);
  • Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний» — 7 призових місць (І — 3, ІІІ — 4);
  • Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» — 5 призових місць (ІІ — 1, ІІІ — 4);
  • Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» — 5 призових місць (ІІ — 1, ІІІ — 4);
  • Кременчуцька гімназія № 2 — 3 призових місця (ІІ — 1, ІІІ — 2);
  • Кременчуцька гімназія № 1 — 2 призових місця (ІІІ — 2).

Обласний етап відбувся 22-23 лютого.

Нагадаємо, випускник Кременчуцького ліцею № 4 Богдан Саленко став кандидатом до складу Молодіжної ради при Голові Верховної Ради

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: МАН
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