Випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Богдан Саленко — кандидат до складу Молодіжної ради України при Голові Верховної Ради України. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Заклад освіти Богдан закінчив у 2024 році. Упродовж останнього року навчання здобував І місця на обласному етапі та ІІ місця на всеукраїнському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Чубенко також додав, що наразі Богдан є лауреатом стипендії Президента України та двічі лауреатом стипендії Полтавської обласної ради імені Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Сердюка.
Зазначимо, що Молодіжна рада при Голові Верховної Ради України є колегіальним консультативно-дорадчим органом Голови Верховної Ради України, що утворюється з метою залучення молоді до діяльності Верховної Ради України та її органів, створення можливостей для врахування позиції молоді.
Нагадаємо, нещодавно випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Богдан Саленко здобув золоту медаль на Європейській виставці креативності та інновацій Euroinvent, що відбулась у румунському місті Ясси.
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