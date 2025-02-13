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Випускник Кременчуцького ліцею № 4 Богдан Саленко — кандидат до складу Молодіжної ради при Голові Верховної Ради

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 397

 

Наразі Богдан — студент Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка

Випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Богдан Саленко — кандидат до складу Молодіжної ради України при Голові Верховної Ради України. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Заклад освіти Богдан закінчив у 2024 році. Упродовж останнього року навчання здобував І місця на обласному етапі та ІІ місця на всеукраїнському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

— За сумлінну науково-дослідницьку працю, відповідальність, ініціативність, наполегливість у досягненні результатів та здобуття особливих досягнень із багатьох навчальних дисциплін юний науковець відзначений Почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації. Також нагороджений подякою за виняткові досягнення Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», — зазначив заступник очільника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

 

Чубенко також додав, що наразі Богдан є лауреатом стипендії Президента України та двічі лауреатом стипендії Полтавської обласної ради імені Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Сердюка. 

— Вважаємо кандидатуру Богдана Саленка гідною складу Молодіжної ради України при Голові Верховної Ради України, — зазначив Чубенко.

Зазначимо, що Молодіжна рада при Голові Верховної Ради України є колегіальним консультативно-дорадчим органом Голови Верховної Ради України, що утворюється з метою залучення молоді до діяльності Верховної Ради України та її органів, створення можливостей для врахування позиції молоді.

Нагадаємо, нещодавно випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Богдан Саленко здобув золоту медаль на Європейській виставці креативності та інновацій Euroinvent, що відбулась у румунському місті Ясси.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук ліцей № 4 молодіжна рада
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