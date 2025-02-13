У Лубенському районі зіткнулися вантажівка та легковик: постраждала водійка Nissan

12 лютого близько 14:30 на 146 км автодороги Київ-Харків сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля МАЗ та Nissan X-TRAIL. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
МАЗом керував 56-річний водій (1968 р. н.), а Nissan - керувала 44-річна водійка (1980 р. н.).
Унаслідок зіткнення водійку Nissan госпіталізували з травмами.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило потерпілому середньої тяжкості травми).
Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві зіткнулися вантажівка й легковик — потерпілу водійку госпіталізували.
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