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Допоможемо Насті Галік: терміново потрібні кошти на обстеження та лікування

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 31

 Настя Галік бореться з онкологією. Для діагностики та лікування необхідні значні кошти. Долучіться до збору — будь-яка допомога важлива!

Кременчужанка Настя Галік звертається по допомогу — вона проходить обстеження в Києві через підозру на пухлини в молочній залозі та печінці. Для детальної діагностики та підтвердження діагнозу необхідні дороговартісні дослідження.

Необхідні обстеження та їхня вартість:

  • МРТ з контрастом (трьох зон) — 20 300 грн
  • МРТ печінки з контрастом
  • Молекулярне дослідження HER-2 (FISH) — 10 900 грн (кошти вже перераховані)
  • Аналіз ОнкоРизик BRCA Plus — 16 390 грн

Наразі це лише етап обстеження, попереду — біопсія, хімієтерапія, операція, опромінення та подальше лікування.

Як допомогти:

Посилання на банку: monobank

Номер картки для допомоги: 4441 1111 2122 4061

Будь-яка допомога наближає Настю до лікування. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: допомога благодійність
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