Допоможемо Насті Галік: терміново потрібні кошти на обстеження та лікування

Настя Галік бореться з онкологією. Для діагностики та лікування необхідні значні кошти. Долучіться до збору — будь-яка допомога важлива!
Кременчужанка Настя Галік звертається по допомогу — вона проходить обстеження в Києві через підозру на пухлини в молочній залозі та печінці. Для детальної діагностики та підтвердження діагнозу необхідні дороговартісні дослідження.
Наразі це лише етап обстеження, попереду — біопсія, хімієтерапія, операція, опромінення та подальше лікування.
Посилання на банку: monobank
Номер картки для допомоги: 4441 1111 2122 4061
Будь-яка допомога наближає Настю до лікування.
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