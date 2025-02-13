Допоможемо Насті Галік: терміново потрібні кошти на обстеження та лікування

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 31

Настя Галік бореться з онкологією. Для діагностики та лікування необхідні значні кошти. Долучіться до збору — будь-яка допомога важлива!

Кременчужанка Настя Галік звертається по допомогу — вона проходить обстеження в Києві через підозру на пухлини в молочній залозі та печінці. Для детальної діагностики та підтвердження діагнозу необхідні дороговартісні дослідження.

Необхідні обстеження та їхня вартість:

МРТ з контрастом (трьох зон) — 20 300 грн

МРТ печінки з контрастом

Молекулярне дослідження HER-2 (FISH) — 10 900 грн (кошти вже перераховані)

Аналіз ОнкоРизик BRCA Plus — 16 390 грн

Наразі це лише етап обстеження, попереду — біопсія, хімієтерапія, операція, опромінення та подальше лікування.

Як допомогти:

Посилання на банку: monobank

Номер картки для допомоги: 4441 1111 2122 4061

Будь-яка допомога наближає Настю до лікування.