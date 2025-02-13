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У ночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: бійці «відпрацювали» російські дрони

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 141

 

Попередньо пошкоджень внаслідок падіння уламків на території області немає

Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: українські захисники збивали російські дрони. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Наразі відомо, що армія РФ випустила по території України 140  ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Збивали дрони авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Загалом у Повітряних силах підтверджують збиття 85 безпілотників на території Харківської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Ще 52 безпілотники були локаційно втрачені.

Попередньо руйнувань внаслідок падіння уламків збитих безпілотників на території області немає.

Нагадаємо, збивали дрони на території Полтавщини й учора. Зокрема, вибухи чули й в Кременчуці. У Повітряних силах повідомляли про руйнування в області.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: ППО повітряні сили безпілотники
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