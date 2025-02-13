Жителі Полтавщини отримали 13,4 млн грн компенсації за зруйноване житло

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 91

Восьми мешканцям Полтавщини, які подали заявки на державну допомогу для відновлення знищеного житла, нарахували 13,4 млн грн. Четверо з них вже отримали сертифікати та придбали нове житло. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Також семеро мешканців Полтави, чиї будинки були зруйновані під час недавнього ракетного удару, подали заявки на компенсацію. Наразі їх розглядає Полтавська громада.

Станом на зараз:

336 мешканців із 9 громад Полтавщини вже отримали 21,4 млн грн компенсації за пошкоджене житло.

Із 60 громад області — 16 постраждали від війни та зазнали руйнувань інфраструктури.

«Продовжуємо працювати, щоб кожен постраждалий отримав необхідну допомогу. «єВідновлення» — це важливий крок до відбудови області та повернення людей до нормального життя», — зазначив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Як подати заявку на «єВідновлення»

Через портал або застосунок «Дія» 👉 erecovery.diia.gov.ua