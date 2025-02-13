Жителі Полтавщини отримали 13,4 млн грн компенсації за зруйноване житло

Восьми мешканцям Полтавщини, які подали заявки на державну допомогу для відновлення знищеного житла, нарахували 13,4 млн грн. Четверо з них вже отримали сертифікати та придбали нове житло. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Також семеро мешканців Полтави, чиї будинки були зруйновані під час недавнього ракетного удару, подали заявки на компенсацію. Наразі їх розглядає Полтавська громада.
Станом на зараз:
Як подати заявку на «єВідновлення»
Через портал або застосунок «Дія» 👉 erecovery.diia.gov.ua
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