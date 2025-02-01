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У Полтаві російські війська влучили у жилий будинок: є загиблі (доповнюється)

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 1 864 Коментарів: 1

На місці працюють рятувальники

Російська армія обстріляла Полтаву. Внаслідок атаки є влучання у житловий будинок. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. 

— Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється, — йдеться у повідомленні.

Доповнено:

Внаслідок атаки загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Надзвичайники врятували 21 особу.

 

Через атаку зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто, зазначають рятувальники.

Доповнено:

Станом на 9.22 вже відомо про 3 загиблих внаслідок російської атаки по Полтаві. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, пише Суспільне.

Доповнено:

По будинку у Полтаві Росія випустила ракету Х-22. Такі попередні дані повідомив в ефірі Суспільне Спротив т. в.о начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Доповнено:

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 1 лютого вранці збройні сили рф здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22.   

Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. Загинуло 3 людини, травмовано 13, серед яких 3 дітей.

Доповнено:

Станом на 11.54 відомо про 4 загиблих. 13 травмованих перебувають у лікарні, серед них 3 дітей. Загалом вдалося врятувати 22 людини,  пише Суспільне з посиланням на пресслужбу ДСНС Полтавщини.

Нагадаємо, у Миргородському районі через обстріл російського війська є пошкодження енергетичної інфраструктури. 


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Цілий під’їзд зруйнований: наслідки російського ракетного удару по Полтаві. Фоторепортаж

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Автор: Телеграф
Теги: обстріли Полтава вибухи
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Коментарі: 1

4 931
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:08

Пдрси русняві. А гундосий вже висрався , шо потрібно більше ппо? Де твої потужні паляниці, гундосе? Тільки потужні висери з екрану. Зебіли....


7 1

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