У Полтаві російські війська влучили у жилий будинок: є загиблі (доповнюється)

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 1 864 Коментарів: 1

Російська армія обстріляла Полтаву. Внаслідок атаки є влучання у житловий будинок. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

— Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється, — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок атаки загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Надзвичайники врятували 21 особу.

Через атаку зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто, зазначають рятувальники.

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Станом на 9.22 вже відомо про 3 загиблих внаслідок російської атаки по Полтаві. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, пише Суспільне.

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По будинку у Полтаві Росія випустила ракету Х-22. Такі попередні дані повідомив в ефірі Суспільне Спротив т. в.о начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

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Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 1 лютого вранці збройні сили рф здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22.

Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. Загинуло 3 людини, травмовано 13, серед яких 3 дітей.

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Станом на 11.54 відомо про 4 загиблих. 13 травмованих перебувають у лікарні, серед них 3 дітей. Загалом вдалося врятувати 22 людини, пише Суспільне з посиланням на пресслужбу ДСНС Полтавщини.