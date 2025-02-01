У Миргородському районі через обстріл російського війська є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
Як повідомили у АТ «Полтаваобленерго», в області застосували аварійні відключення світла на 1-4 черги.
У Полтавській області скасували ГАВ. Таку команду «Полтаваобленерго» отримало від енергетичної компанії НЕК «Укренерго».
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