Внаслідок обстрілу Полтавщини є пошкодження енергетичної інфраструктури — ОВА (доповнено)

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 738

У Миргородському районі через обстріл російського війська є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Як повідомили у АТ «Полтаваобленерго», в області застосували аварійні відключення світла на 1-4 черги.

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У Полтавській області скасували ГАВ. Таку команду «Полтаваобленерго» отримало від енергетичної компанії НЕК «Укренерго».