Лагідна українізація: 8 мелодійних українських слів, які росіяни не зрозуміють

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Українська мова багата на чималу кількість мелодійних і цікавих слів. Причому вони частенько аж ніяк не схожі на свої російські відповідники.
Тож не дивно, що «сусіди» їх не розуміють — навіть попри те, що свого часу українську та російську мову штучно зближували.
Пропонуємо 8 українських слів, які мелодійно звучать і зовсім не схожі на російські відповідники. І цим вкотре підкреслюють унікальність нашої мови.
Якщо ж ви не знали цих красивих та милозвучних українських слів чи вживали суржикові — тепер маєте шанс поповнити свій словниковий запас саме українськими відповідниками.
Як правильно — «пішли в кіно» чи «ходімо»?
Така помилка дуже часто зустрічається у мовленні. Але насправді під час заклику до людини щось зробити варто використовувати інше слово замість «пішли».
Часто у мовленні друзів або знайомих можна почути слово «пішли» у той час, коли вони кличуть когось піти кудись із ними. При цьому багато хто навіть не здогадується, що використовувати це слово саме з такою метою — неправильно.
Якщо ви кудись когось кличете, то неправильно робити це словом «пішли». Слід казати не «пішли», а «ходімо».
«Пішли» — це форма минулого часу. Це слово відповідає на питання «що зробили?», так само, як і слова «зрізали», «подивилися», «зайшли». Ці форми позначають дію, що вже відбулася.
А спонукаючи до дії, треба використовувати наказовий спосіб дієслова із закінченнями -мо: ріжмо, зріжмо, подивімося, зайдімо, ходімо, робімо, знаймо, читаймо, будьмо. Тож спонукати когось до дії треба словом «ходімо».
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