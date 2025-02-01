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Лагідна українізація: 8 мелодійних українських слів, які росіяни не зрозуміють

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 391

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Українська мова багата на чималу кількість мелодійних і цікавих слів. Причому вони частенько аж ніяк не схожі на свої російські відповідники.

Тож не дивно, що «сусіди» їх не розуміють — навіть попри те, що свого часу українську та російську мову штучно зближували.

Пропонуємо 8 українських слів, які мелодійно звучать і зовсім не схожі на російські відповідники. І цим вкотре підкреслюють унікальність нашої мови.

  • Гай — невеликий ліс. У російській мові слово гай майже не вживається у цьому значенні.
  • Вежа — українське слово на позначення башти. Росіяни не розуміють, що це, бо у них є слово «башня».
  • Криниця — колодязь, джерело води; російський відповідних зовсім не схожий — колодец.
  • Залізниця — українське слово на позначення залізної дороги. Російською це звучить як «железная дорога».
  • Гуртожиток — у російській — «общежитие».
  • Одружитися — дія, що означає брати шлюб. У російській мові є слово «жениться», яке не повністю передає українське значення.
  • Краватка — аксесуар, носять радше чоловіки. У російській мові — «галстук».
  • Лелека — красиве українське слово, еквівалент якому у російській — «аист».

Якщо ж ви не знали цих красивих та милозвучних українських слів чи вживали суржикові — тепер маєте шанс поповнити свій словниковий запас саме українськими відповідниками.

Як правильно — «пішли в кіно» чи «ходімо»?

Така помилка дуже часто зустрічається у мовленні. Але насправді під час заклику до людини щось зробити варто використовувати інше слово замість «пішли».

Часто у мовленні друзів або знайомих можна почути слово «пішли» у той час, коли вони кличуть когось піти кудись із ними. При цьому багато хто навіть не здогадується, що використовувати це слово саме з такою метою — неправильно.

Якщо ви кудись когось кличете, то неправильно робити це словом «пішли». Слід казати не «пішли», а «ходімо».

«Пішли» — це форма минулого часу. Це слово відповідає на питання «що зробили?», так само, як і слова «зрізали», «подивилися», «зайшли». Ці форми позначають дію, що вже відбулася.

А спонукаючи до дії, треба використовувати наказовий спосіб дієслова із закінченнями -мо: ріжмо, зріжмо, подивімося, зайдімо, ходімо, робімо, знаймо, читаймо, будьмо. Тож спонукати когось до дії треба словом «ходімо».

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Автор: Мирослава Українська
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