Місячний посівний календар на лютий 2025 року

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 132

Що садити на розсаду в лютому

Що садити на розсаду в лютому

Пізньостиглі томати висаджують на розсаду в середині-кінці лютого. Так можна отримати ранній урожай овочів. Насіння помідорів сіють у вологий грунт в маленькі ящики, стаканчики або горщики.

висаджують на розсаду в середині-кінці лютого. Так можна отримати ранній урожай овочів. Насіння помідорів сіють у вологий грунт в маленькі ящики, стаканчики або горщики. Середньостиглий і пізній болгарський перець можна висаджувати з початку лютого. Насіння перед посівом потрібно замочити в мокрій марлі або тканини. Висаджують перець в стаканчики — по 2 насіння на стаканчик.

Баклажан починають висаджувати в середині лютого. Насіння рекомендується замочити в розчині марганцю на 15 хвилин, щоб захистити їх від хвороб. У грунт для баклажана можна додати тирсу і золу. В один стаканчик кладуть два насіння баклажана, злегка присипають вологою землею і накривають плівкою .

Цибулю-порей і ріпчасту висаджують в середині лютого. Перед посадкою цибулину варто замочити на добу в теплій воді. Потім цибулини висаджують у вологий грунт і ставлять на підвіконня.

У лютому на розсаду садять полуницю і суницю, щоб вже на початку літа зібрати урожай ягід. Насіння потрібно замочити і просушити. Неглибоку ємність висотою не більше 4 см наповніть сумішшю грунту і піску в рівних пропорціях. Насіння рівномірно посипте на землю.

Капуста (рання). Розсада, яка буде готова до висадки, з’явиться через сорок-п’ятдесят днів. І вже на шістдесятий день можна буде ласувати дозрілими, соковитими головками.

Базилік (для подальшої пересадки в парники або теплиці). Період проростання і подальшого розвитку сіянців триває сім-вісім тижнів. Потім вони будуть готові до висадки в ґрунт.

Кавун. Для любителів цієї соковитої і великої ягоди (які не проживають в південних регіонах), лютий якраз той місяць, коли можна висівати насіння на розсаду.

Квіткові культури

У лютому можна висаджувати на розсаду насіння майорця, петунії, агератума, геліотропа, цинерарії приморської, лобелії, гвоздики Шабо, запашного тютюну, дельфініума, целозії і ін.

Нарциси і тюльпани часто висаджують в лютому, щоб вони розцвіли до березня. В землю рекомендується додати золу і пісок. До весни цибулини пересаджують з розсади в клумбу.

Бегонія — вдала рослина для розсади в лютому. У грунт для квітки слід додати трохи піску, торфу і перегнилого листя. Поки насіння не проросте, землю потрібно накрити плівкою.

Петунію висаджують в середині-кінці лютого. Найкраще садити насіння в окремі стаканчики або в торф’яні таблетки. Саджанці потрібно поставити на добре освітлюване місце або додатково досвічувати лампою.

Турецька гвоздика висаджується в суміш з листового перегною і піску в рівних частинах. Насіння сіють на глибину 1 см і з проміжком в 3 см. Посіви накривають папером.

Зелень на підвіконні

Не забувайте і про зелений город на підвіконні. Свіжа, корисна «зеленушка» завжди буде під рукою. Приправляючи страви ось такими доморощеними вітамінчики, ви як мінімум заощадите гроші, як максимум — крім своєї корисності, така витончена грядочка чудово освіжить і задекорує ваше житло.

На підвіконні можна виростити зелену цибульку, шпинат, крес-салат, петрушку, зелену гичку буряка і т. д. Все, що від вас буде потрібно — це заздалегідь приготовлений субстрат, ємності для висадки, ваша турбота і належний догляд.