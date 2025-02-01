На Полтавщині прогнозують туман

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Вдень 1 лютого на Полтавщини очікується туман, видимість 200 — 500 м. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Рекомендації для водіїв та пішоходів:

Водіям рекомендується дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів та зберігати дистанцію між транспортними засобами.

Пішоходам слід бути обережними під час переходу доріг та використовувати зручне неслизьке взуття.

Нагадаємо, за даними синоптиків початок січня на Полтавщині був аномально теплим.