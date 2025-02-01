Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці можуть перекривати рух на дорогах під час щоденної хвилини мовчання

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 411

Стрижак додала, що патрульна поліція підтримає таку ініціативу від кременчуцької місцевої влади

У Кременчуці розглядають ідею перекриття руху для машин під час щоденної хвилини мовчання, о 9.00. Про це стало відомо під час сесії Кременчуцької міської ради 31 січня. 

За словами очільниці патрульної поліції Кременчука Альони Стрижак, такі заходи запроваджують в обласних центрах — там перекривають центральні перехрестя. Обмеження не діють під час повітряної тривоги. 

Стрижак додала, що патрульна поліція підтримає таку ініціативу від кременчуцької місцевої влади. 

Нагадаємо, торік у вересні громадська активістка Алла Буліна створила петицію щодо запровадження щоденної хвилини мовчання у Кременчуці. Жінка зазначила, що у місті має бути голосове інформування про те, що зараз розпочнеться хвилина мовчання й усім потрібно зупинитися, а далі сама хвилина мовчання також має супроводжуватися звуковим відліком.

У Полтаві проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання запровадили 29 червня.

Нагадаємо, восени минулого року водії кременчуцьких маршруток скаржилися, що їх змушують порушувати правила дорожнього руху під час хвилини мовчання.

1
Автор: Телеграф
Теги: хвилина мовчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх