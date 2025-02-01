У Кременчуці можуть перекривати рух на дорогах під час щоденної хвилини мовчання

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У Кременчуці розглядають ідею перекриття руху для машин під час щоденної хвилини мовчання, о 9.00. Про це стало відомо під час сесії Кременчуцької міської ради 31 січня.

За словами очільниці патрульної поліції Кременчука Альони Стрижак, такі заходи запроваджують в обласних центрах — там перекривають центральні перехрестя. Обмеження не діють під час повітряної тривоги.

Стрижак додала, що патрульна поліція підтримає таку ініціативу від кременчуцької місцевої влади.

Нагадаємо, торік у вересні громадська активістка Алла Буліна створила петицію щодо запровадження щоденної хвилини мовчання у Кременчуці. Жінка зазначила, що у місті має бути голосове інформування про те, що зараз розпочнеться хвилина мовчання й усім потрібно зупинитися, а далі сама хвилина мовчання також має супроводжуватися звуковим відліком.

У Полтаві проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання запровадили 29 червня.

Нагадаємо, восени минулого року водії кременчуцьких маршруток скаржилися, що їх змушують порушувати правила дорожнього руху під час хвилини мовчання.