Цілий під’їзд зруйновано: наслідки російського ракетного удару по Полтаві. Фоторепортаж

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Нині пожежі вже немає, людям на місці надають допомогу

Вранці 1 лютого російська армія здійснила ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22. Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт.

Кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» перебуває на місці події. За її словами, нині пожежі вже немає, людям на місці надають допомогу.

Загинуло 3 людини, травмовано 13, серед яких 3 дітей, повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, у Миргородському районі через обстріл російського війська є пошкодження енергетичної інфраструктури.