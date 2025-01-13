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Початок січня на Полтавщині був аномально теплим — синоптики

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 179

Синоптики додають, що по області відмічалися сліди та слабі опади

Температурний режим перших десяти днів січня на Полтавщині був аномально високим за останні 20 років спостережень синоптиків. Тепліше у цей період було лише у 2001 році. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології 13 січня. 

Середні добові температури повітря коливалися від 4° морозу до 4-8° тепла в останні дні декади. Синоптики додають, що по області відмічалися сліди та слабі опади.

— Сніговий покрив висотою 1-3 см утворився 3 січня у другій половині дня, зійшов — 6-7 січня, — стверджують у гідрометцентрі.

Фахівці кажуть, що у середині декади відмічалося незначне промерзання грунту (до 3-8 см). З підвищенням температурного режиму відбулося його повне відтавання.

Нагадаємо, зима 2022/2023 років стала однією з найтепліших в Україні за останні два століття. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: зима погода
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