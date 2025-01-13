Початок січня на Полтавщині був аномально теплим — синоптики

Температурний режим перших десяти днів січня на Полтавщині був аномально високим за останні 20 років спостережень синоптиків. Тепліше у цей період було лише у 2001 році. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології 13 січня.
Середні добові температури повітря коливалися від 4° морозу до 4-8° тепла в останні дні декади. Синоптики додають, що по області відмічалися сліди та слабі опади.
Фахівці кажуть, що у середині декади відмічалося незначне промерзання грунту (до 3-8 см). З підвищенням температурного режиму відбулося його повне відтавання.
Нагадаємо, зима 2022/2023 років стала однією з найтепліших в Україні за останні два століття.
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