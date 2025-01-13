«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий захисник Володимир Хижняк

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У вівторок, 14 січня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Володимиром Хижняком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Загинув військовослужбовець 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання із полеглим оборонцем відбудеться завтра, 14 січня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.