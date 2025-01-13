Завтра на Крюківському кар’єрі проводитимуть технічні вибухи

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Вибухові роботи проведуть з дотриманням нормативних документів з охорони праці

14 січня на Крюківському кар’єрі проводитимуть масовані технічні вибухи. Роботи триватимуть з 12.00 до 16.00. Про це повідомляють у відділі оперативного контролю за станом в місті (1563) з посиланням на повідомлення первинної профспілкової організації виробничого підрозділу «Крюківський кар’єр» філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Вибухові роботи проведуть з дотриманням нормативних документів з охорони праці, йдеться у попередженні.

Нагадаємо, вибухи на Крюківському кар’єрі лунали й 8 січня.