Завтра на Крюківському кар’єрі проведуть масові вибухові роботи

Виробничий підрозділ «Крюківський кар’єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про планове проведення масових технічних вибухів 9 січня з 12.00 до 16.00.
Вибухові роботи будуть проведені з дотриманням нормативних документів з охорони праці.
Мешканців прилеглих територій просять зберігати спокій і дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, що технічні вибухи на кар’єрі проводитимуть і 14 січня.
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