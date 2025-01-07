У Кременчуці на Крюківському кар’єрі 9 та 14 січня проводитимуть технічні вибухи

Гірничо-видобувне підприємство ВП «Крюківський кар’єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» повідомляє, що 9 та 14 січня 2025 року з 12.00 до 16.00 у зв’язку із виробничою необхідністю у кар’єрі підприємства проводитиметься черговий масовий технічний вибух.
Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.
Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, на території Кременчуцького району проводитимуть технічний вибух.
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