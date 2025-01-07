У Кременчуці на Крюківському кар’єрі 9 та 14 січня проводитимуть технічні вибухи

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 127

Містян просять не хвилюватися і зберігати спокій

Гірничо-видобувне підприємство ВП «Крюківський кар’єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» повідомляє, що 9 та 14 січня 2025 року з 12.00 до 16.00 у зв’язку із виробничою необхідністю у кар’єрі підприємства проводитиметься черговий масовий технічний вибух.

Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.

— Вибухові роботи будуть проведені з дотриманням нормативних документів з охорони праці. Містян просять не хвилюватися і зберігати спокій, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, на території Кременчуцького району проводитимуть технічний вибух.