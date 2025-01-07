Два з половиною роки умовно: суд покарав чоловіка за зґвалтування 13-річної

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Мешканець Глобиного отримав 2,5 роки умовно за зґвалтування 13-річної падчерки знайомого. Відповідний вирок виніс Глобинський районний суд 24 грудня 2024 року.

У матеріалах справи зазначено, що 8 квітня 2023 року обвинувачений був вдома у знайомого, аби допомогти йому з будівництвом. Після роботи чоловіки пили алкоголь, а пізніше обвинувачений побачив 13-річну падчерку товариша, взяв її за руку і повів у сінник. Там він почав цілувати дівчину в губи, аби затулити їй таким чином рота, а потім зняв із себе та з дівчини одяг і спідню білизну.

Далі чоловік почав торкатися рукою статевих органів неповнолітньої, але дівчина вирвалася і втекла до будинку. Там вона розказала матері про те, що відбулося. Жінка, у свою чергу, розповіла про усе чоловікові, а той викликав поліцію.

На суді обвинувачений вину не визнав. Він підтвердив, що дійсно того дня був вдома у знайомого і вони вживали алкоголь. Але він пішов за сінник, тому що його нудило. Далі чоловік знепритомнів, а отямився уже на кухні у присутності поліції. Також обвинувачений розповів, що тоді його побили.

Суд зібрав усі відповідні докази й заслухав свідків. На підставі цього визнав 30-річного обвинуваченого винним у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини та призначив йому 5 років за ґратами. Проте від ув'язнення його звільнили, змінивши вирок на 2,5 роки умовно. Із зали суду чоловіка випустили й замінили тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, житель Кременчука проведе 17 років за ґратами за вбивство та зґвалтування жінки.