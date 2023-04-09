На Глобинщині поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчини

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 524

Чоловік був у гостях, а тепер йому світить від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі

8 квітня, близько 22.00, до відділу № 1 Кременчуцького райуправління поліції у Глобиному надійшло повідомлення від мешканця одного із сіл про вчинення дій сексуального характеру відносно його малолітньої падчерки. Поліція негайно розпочала досудове розслідування.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 29-річний місцевий житель, який перебував у гостях, де мешкає 13-річна потерпіла.

- Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою, - розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї кримінальної норми передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

*фото ілюстративне