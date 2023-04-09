Де завтра не буде світла у Кременчуці

10 квітня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- просп. Свободи, 81-83/1;
- вул. Вадима Пугачова, 3-5.
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:
- вул. Великокохнівська, 16В-57А;
- пров. Великокохнівський, 4;
- вул. Ковальська, 1-13;
- вул. Чумацький Шлях, 8-26;
- вул. Андріївська, 4-8/11;
- пров. Барковського, 13-26;
- вул. Зінаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Локомотивна, 23А-38;
- вул. Межова, 1-26;
- вул. Новомежова, 2/1;
- вул. Переяславська, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;
- вул. Юрія Руфа, 45-63/1.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- пров. В. Кисельова, 2/3-6/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1, 47;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
- пров. Ринковий, 1/13;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
вул. Покровська, 18-22;
вул. Старшого лейтенанта Кагала, 49/10-63/24;
вул. Театральна, 43А;
вул. Олександра Халаменюка, 10-14.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ: